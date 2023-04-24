Hakkari'de HDP'li milletvekili adayları, PKK'lı teröristler tarafından karşılandı Hakkari'de seçim çalışması yürüten HDP'li milletvekili adayları, gittikleri bir köyde PKK'lı teröristler tarafından karşılandı. O anlar böyle görüntülendi.

ensonhaber.com Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti adı altında girecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, milletvekili seçimlerine yönelik gezilere başladı. HDP'li adalar bu kapsamda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir köye gitti. PKK'lı teröristler karşıladı Köyde yapılan bir düğünü ziyaret eden HDP'liler burada PKK'lı teröristler tarafından karşılandı. Tek sıra haline girerek parti bayraklarıyla karşılanan HDP'liler, düğünde bir de konuşma yaptı. HDP'li vekiller, köy halkından kendilerine oy vermelerini istedi. Birlikte halay çektiler HDP'li vekiller daha sonra PKK'lı teröristlerle halay çekmeyi de ihmal etmedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.