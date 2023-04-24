Hakkari'de HDP'li milletvekili adayları, PKK'lı teröristler tarafından karşılandı

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Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti adı altında girecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, milletvekili seçimlerine yönelik gezilere başladı.
HDP'li adalar bu kapsamda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir köye gitti.
PKK'lı teröristler karşıladı
Köyde yapılan bir düğünü ziyaret eden HDP'liler burada PKK'lı teröristler tarafından karşılandı.
Tek sıra haline girerek parti bayraklarıyla karşılanan HDP'liler, düğünde bir de konuşma yaptı.
HDP'li vekiller, köy halkından kendilerine oy vermelerini istedi.
Birlikte halay çektiler
HDP'li vekiller daha sonra PKK'lı teröristlerle halay çekmeyi de ihmal etmedi.
O anlar kameraya böyle yansıdı.