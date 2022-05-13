Petrol
109.13
1.56%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
486.228
11.97%
BTXN Coin
13.95
14.90%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Hakkari'de iki aile daha barıştan yana oldu

    'Yayla' meselesi yüzünden aralarında problem çıkan iki aile, kanaat önderlerinin aracılığıyla bir yıllık husumeti sonlandırdı.
    • 13.05.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de iki aile daha barıştan yana oldu

    Hakkari Yüksekova'daki husumetli ailelerden güzel haberler gelmeye devam ediyor...

    Yaklaşık 1 yıldır kavgalı olan Bellier ve Demir ailelesi, kanaat önderleri ve köyün büyüklerinin araya girmesiyle barışı seçti.

    Yemekler yenildi, sohbetler edildi

    İHA'nın haberine göre Aşağı Uluyol köyünde Bellier ailesinin evinde bir araya gelen aile bireyleri, birbirleriyle tokalaştı daha sonra yemek yedi.

    "Bölgemizin barışla anılmasını istiyoruz"

    Burada konuşan kanaat önderi İdris Öner, tarafalar arasındaki meselenin yayla kaynaklI olduğunu söyleyerek "Bugün bizler kanaat önderleri ve köylerin büyüklerinin girişimleri sonucunda tatsız olayı barışla sonuçlandırdık. Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin inşallah. Bölgemizin kavgalardan çok artık barışla, kardeşlikle anılmasını istiyoruz." dedi.

    Hakkari'de iki aile daha barıştan yana oldu ViDEO

    Hakkari de iki aile daha barıştan yana oldu #1

    Hakkari de iki aile daha barıştan yana oldu #2

    Hakkari de iki aile daha barıştan yana oldu #3

    Hakkari de iki aile daha barıştan yana oldu #4

    Hakkari de iki aile daha barıştan yana oldu #5

    Hakkari de iki aile daha barıştan yana oldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı
    3. Sayfa

    Ankara’da 2 katlı gecekonduda yangın: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu
    Dünya

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Görüş Bildir