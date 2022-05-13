Hakkari'de iki aile daha barıştan yana oldu

Hakkari'de iki aile daha barıştan yana oldu

'Yayla' meselesi yüzünden aralarında problem çıkan iki aile, kanaat önderlerinin aracılığıyla bir yıllık husumeti sonlandırdı.

Hakkari Yüksekova'daki husumetli ailelerden güzel haberler gelmeye devam ediyor...

Yaklaşık 1 yıldır kavgalı olan Bellier ve Demir ailelesi, kanaat önderleri ve köyün büyüklerinin araya girmesiyle barışı seçti.

Yemekler yenildi, sohbetler edildi

İHA'nın haberine göre Aşağı Uluyol köyünde Bellier ailesinin evinde bir araya gelen aile bireyleri, birbirleriyle tokalaştı daha sonra yemek yedi.

"Bölgemizin barışla anılmasını istiyoruz"

Burada konuşan kanaat önderi İdris Öner, tarafalar arasındaki meselenin yayla kaynaklI olduğunu söyleyerek "Bugün bizler kanaat önderleri ve köylerin büyüklerinin girişimleri sonucunda tatsız olayı barışla sonuçlandırdık. Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin inşallah. Bölgemizin kavgalardan çok artık barışla, kardeşlikle anılmasını istiyoruz." dedi.

Hakkari'de iki aile daha barıştan yana oldu ViDEO