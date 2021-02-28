MSB, Hakkari'de kaza sonucu ağır yaralanan bir çocuğun, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaralı çocuğun Kara Kuvvetleri'ne ait helikoptere taşınmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

İLK MÜDAHALESEİ YAPILIP SEVK EDİLDİ

Paylaşımda, "Hakkari/Şemdinli'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir çocuk, ailesi tarafından Yeşilova Tabur Merkezimize getirildi. İlk müdahalesi yapılan çocuğumuz, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğumuza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hakkari'de kazada ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi VİDEO