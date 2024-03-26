Hakkari'de kış bitmedi: Çiftçiler zor durumda kaldı Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte çiftçilik yapan vatandaşlar zor durumda kalırken, soğuk havayla mücadele eden çiftçilerden biri, "Allah bu durumda herkesin yardımcısı olsun. Kış demek çiftçiye zorlu süreç demektir" ifadelerini kullandı."

İHA

Yurdun bir kısmı sıcak günleri yaşarken bir kısmı hala soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar, olumsuz hava şartlarının etkisi altında.

Ev ve ahırlar sular içinde kaldı

Özellikle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz aylarda yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı köylerde yaşayan vatandaşlar, zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki ve 200 haneye sahip Kısıklı köyünde, son yağışlara rağmen zorlu kış sürecinde çiftçilik devam ediyor.

Zor şartlarda hayvanların bakımı yapılıyor

Bir yandan ev ile ahırların üzerinde ve önünde biriken karları temizleyen köylüler, bir yandan da en önemli geçim kaynakları olan hayvanların bakımını sağlıyor.

Yazın mera ve yaylalarda biçtikleri otları ahırlarına yakın bölgelere istifleyen köylüler, yemleri kar altından güçlükle çıkarıp bazen sırtlarında, bazen de eşek ve kızaklarla kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

"Kış demek çiftçiye zorlu süreç demektir"

6 ay boyunca zorlu bir kış süreci yaşadıklarını belirten Osman Özdemir, “Her sene olduğu gibi yine zorlu bir kış süreci yaşadık, hala da yaşıyoruz. Yaz boyunca hayvanlarımız hep meralarda ama kış olunca içeride veya kapı önlerinde bakıyoruz. Bizler sadece hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tek geçim kaynağımız budur. Zaten şehirde öyle bir iş de yok gidip yapalım. Tüm köy olarak sadece hayvancılık yaparak çocuklarımıza bakıyoruz. Allah bu durumda herkesin yardımcısı olsun. Kısacası kış demek çiftçiye zorlu süreç demektir." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)