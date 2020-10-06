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    Hakkari'de komandolar 4 odalı mağarayı imha etti

    Hudut hattında komandolar tarafından tespit edilen, terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 14:05
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    Hakkari'de komandolar 4 odalı mağarayı imha etti

    Mehmetçik, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor…

    Kahraman komandolar teröristlere göz açtırmazken, örgüte ait ne var ne yok imha ediyor.

    4 GİRİŞ VE 4 ODASI VARDI

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi hudut hattında komandolar tarafından tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağaranın kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

    Operasyona ilişkin görüntüler de yine MSB’nin Twitter adresinden paylaşıldı.

    Hakkari'de komandolar 4 odalı mağarayı imha etti İZLE

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