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- Hakkari'de komandolar 4 odalı mağarayı imha etti
Hakkari'de komandolar 4 odalı mağarayı imha etti
Hudut hattında komandolar tarafından tespit edilen, terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 14:05
Mehmetçik, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor…
Kahraman komandolar teröristlere göz açtırmazken, örgüte ait ne var ne yok imha ediyor.
4 GİRİŞ VE 4 ODASI VARDI
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi hudut hattında komandolar tarafından tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağaranın kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.
Operasyona ilişkin görüntüler de yine MSB’nin Twitter adresinden paylaşıldı.