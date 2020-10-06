Hudut hattında komandolar tarafından tespit edilen, terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

Mehmetçik, hem sınır ötesi hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor…

Kahraman komandolar teröristlere göz açtırmazken, örgüte ait ne var ne yok imha ediyor.

4 GİRİŞ VE 4 ODASI VARDI

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi hudut hattında komandolar tarafından tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağaranın kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Operasyona ilişkin görüntüler de yine MSB’nin Twitter adresinden paylaşıldı.

Hakkari'de komandolar 4 odalı mağarayı imha etti İZLE