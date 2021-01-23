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    Hakkari'de mahsur kalan çiftçi kardeşler kurtarıldı

    Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan dağlık alanda hayvanlarına ot almaya giderken mahsur kalan çiftçi kardeşler ekipler tarafından kurtarıldı. Kardeşlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 19:16
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    Hakkari'de mahsur kalan çiftçi kardeşler kurtarıldı

    Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyü Dikmen Mahallesi Alagipe mezrasına yaz aylarında koyunları için topladıkları otları almaya giden Nevzat ve Mustafa Çiftçi kardeşlerden haber almayan ailesi jandarmaya haber verdi.

    Jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri mahsur kalan çiftçi kardeşleri aramaya başladı.

    YERLERİ TESPİT EDİLDİ

    Kendileri ile irtibat sağlanmasıyla birlikte ekiplerin verdiği koordinat ile dağlık alanda yerleri bulundu.

    Ekipler tarafından kurtarılan kardeşlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Çiftçi kardeşler bölgede çok kar ve çığ tehlikesi olduğu için inmeye cesaret edemediklerini açıkladı.

    Çiftçi ailesi ve Karıkdağ köyü sakinleri jandarma ve kurtarma ekibine teşekkür etti.

    Hakkari de mahsur kalan çiftçi kardeşler kurtarıldı #1

    Hakkari de mahsur kalan çiftçi kardeşler kurtarıldı #2

    Hakkari de mahsur kalan çiftçi kardeşler kurtarıldı #3

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