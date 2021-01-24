Hakkari'de mayına basarak yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de mayına basarak yaralanan asker şehit oldu

Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.

Hakkari’de 20 Ocak’ta yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı.

AMELİYATA ALINDI

Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara’da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

4 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Üç kardeşin en küçüğü olan şehidin cenazesi yarın Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.