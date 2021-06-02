Hakkari'de METİ timine roketli saldırı girişimi: 3 terörist öldürüldü

METİ timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ), Türkiye sınırları içerisinde teröristlerin hain tuzaklarını bir bir bertaraf ediyor.

Hakkari Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine, İran topraklarından roket saldırısında bulunuldu.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı üzerine verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: BİRLİKLERİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıya ilişkin açıklama yaparak "Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur." ifadesine yer verdi.