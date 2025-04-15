Hakkari'de nisan ayında lapa lapa kar yağışı

İHA
Hakkari kara teslim...
Dünden beri karla karışık yağmur devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Özellikle Yüksekova-Van ve Yüksekova-Esendere karayollarında tipi nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.
KIŞ MEVSİMİNİ ANIMSATTI
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa kar yağışı tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI
Özellikle park halindeki araçların kar altında kalması gözlerden kaçmadı.
Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlerde yol kapanmalarına karşı İl Özel İdaresi'nin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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