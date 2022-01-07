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    Hakkari'de operasyon: Mühimmatlara el konuldu

    “Eren Kış-4 Operasyonu” kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 14:46
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    Hakkari'de operasyon: Mühimmatlara el konuldu

    Mehmetçik, Hakkari’de teröre dair tek bir iz bile bırakmamaya kararlı…

    Bu kapsamda “Eren Kış-4 Operasyonu” başlatıldı.

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince merkez ilçeye bağlı Oğul köyü kırsalında operasyon yapıldı.

    MÜHİMMATLARA EL KONULDU

    Operasyonda 1 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Bixi silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK 47 piyade tüfeğine ait şarjör, bin 760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 roket mühimmatı, 3 adet jeneratör, 14 adet gaz maskesi, 100 adet küçük boy akü, 30 adet el bombası fünyesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 2 adet el bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu VİDEO

    Hakkari de operasyon: Mühimmatlara el konuldu #1

    Hakkari de operasyon: Mühimmatlara el konuldu #2

    Hakkari de operasyon: Mühimmatlara el konuldu #3


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