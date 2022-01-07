- Haberler
- Gündem Haberleri
- Hakkari'de operasyon: Mühimmatlara el konuldu
Hakkari'de operasyon: Mühimmatlara el konuldu
- İHA
- 07.01.2022 - 14:41
- Güncelleme : 07.01.2022 - 14:46
Mehmetçik, Hakkari’de teröre dair tek bir iz bile bırakmamaya kararlı…
Bu kapsamda “Eren Kış-4 Operasyonu” başlatıldı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince merkez ilçeye bağlı Oğul köyü kırsalında operasyon yapıldı.
MÜHİMMATLARA EL KONULDU
Operasyonda 1 adet 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, 1 adet Bixi silahı, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 23 adet AK 47 piyade tüfeğine ait şarjör, bin 760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 roket mühimmatı, 3 adet jeneratör, 14 adet gaz maskesi, 100 adet küçük boy akü, 30 adet el bombası fünyesi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 2 adet el bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu VİDEO