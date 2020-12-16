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    Hakkari'de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

    Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren özel kahramanlar, Anadolu Ajansı’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
    • AA
    • 16.12.2020 - 11:45
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    Hakkari'de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

    Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktasında nöbet tutan özel harekat polisleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

    Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren polisler, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını tercih etti.

    MUHABİRLERİ TEBRİK ETTİLER

    Yarışmadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden özel harekat polisleri, emeklerinden dolayı AA muhabirlerini tebrik etti.

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #1

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #2

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #3

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #4

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #5

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #6

    Hakkari de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı #7

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