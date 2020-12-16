Hakkari'de Özel Harekat polisleri AA’daki ‘Yılın Fotoğrafları’nı oyladı

Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren özel kahramanlar, Anadolu Ajansı’nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktasında nöbet tutan özel harekat polisleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren polisler, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını tercih etti.

MUHABİRLERİ TEBRİK ETTİLER

Yarışmadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden özel harekat polisleri, emeklerinden dolayı AA muhabirlerini tebrik etti.