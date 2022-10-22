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    Hakkari’de zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist yakalandı

    Devriye görevi yürüten özel harekat polislerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK/KCK'lı 3 terörist, silahlarıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
    • 22.10.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 14:16
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    Hakkari’de zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist yakalandı

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün gece yarısı devriye görevi yürüten Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

    3 kişi oldukları belirlenen zanlılar, olay sonrası kaçarak Yeni Mahalle'de bulunan bir müştemilata girdi.

    3 terörist yakalandı

    Bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına uymayan zanlıların kaçmaya çalışması üzerine operasyon düzenlendi.

    Operasyon sonucunda terör örgütü PKK/KCK mensubu oldukları belirlenen "Sorej" kod adlı Hüseyin Ş, Vesim A. ve Reber S, üzerlerindeki uzun namlulu tüfek ve tabancayla yakalandı.

    Tabanca ve bomba atar ele geçirildi

    Zanlıların evlerindeki aramada ise bir tabanca ve bomba atar mühimmatı ele geçirildi.

    AA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Hakkari’de zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist yakalandı #1

    Hakkari’de zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist yakalandı #2

    Hakkari’de zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist yakalandı #3

    Hakkari’de zırhlı polis aracına ateş açan 3 terörist yakalandı #4


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