Hakkari'de PKK'dan kaçan terörist teslim oldu

PKK'dan kaçarak Türkiye sınırındaki köye sığınan terörist, ikna çalışmaları neticesinde teslim oldu.

Terör örgütü PKK ile mücadele hem yurt içinde hem sınır ötesinde yapılan operasyonlar ile kararlılıkla devam ediyor.

Bölgede bulunan terör unsurları teker teker yok edilirken, yapılan ikna çalışmaları sayesinde örgütteki çözülmeler arttı.

PKK'dan kaçarak emniyet güçlerine teslim olanlara bir yenisi daha eklendi.

Örgütten kaçarak Türkiye sınırındaki bir köye sığınıdığı belirlenen bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikna çalışmaları neticesinde Türkiye'ye getirildi.

AİLESİ İLE BULUŞTURULDU

Teslim olan terörist sorgusunun tamamlanmasının ardından, Yüksekova'da yaşayan ailesi ile buluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, aile ile teslim olan teröristin buluşma anlarını yayınladı.

MSB PAYLAŞIMI

MSB paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"PKK’dan kaçan bir teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi üzerine harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristin Yüksekova’daki ailesine ulaşarak ikna çalışması başlattı. Hudut hattında teslim olan terörist, sorgunun ardından ailesiyle bir araya getirildi."