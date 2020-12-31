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- Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- DHA
- 31.12.2020 - 12:09
- Güncelleme : 31.12.2020 - 12:24
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukurca İlçesi Kazan Vadisi Han Yaylası ile Cevizli köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Bölgede arazi arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Operasyon kapsamında; 1 doçka silahı, bin 842 adet doçka mühimmatı, 82 mm'lik havan ve sehpası, 13 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 14 havan tapası, 1 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) roket ve sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) mühimmat sevk fişeği, 27 adet SPG 9 mühimmatı ve 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Öte yandan Cevizli köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 mavzer tüfeği, 97 adet mavzer tüfeği fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.