Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Çukurca'da düzenlenen operasyonda teröristlere ait malzemeler ele geçirilirken, şüpheli bir evde yapılan aramada 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukurca İlçesi Kazan Vadisi Han Yaylası ile Cevizli köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Bölgede arazi arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Operasyon kapsamında; 1 doçka silahı, bin 842 adet doçka mühimmatı, 82 mm'lik havan ve sehpası, 13 adet 82 mm’lik havan mühimmatı, 14 havan tapası, 1 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) roket ve sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) mühimmat sevk fişeği, 27 adet SPG 9 mühimmatı ve 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Öte yandan Cevizli köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 mavzer tüfeği, 97 adet mavzer tüfeği fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.