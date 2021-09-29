Hakkari'de polis ve öğrencilerin kaynaşması için şenlik düzenlendi

Bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Hakkari Yüksekova'da Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerinin koordinesinde hazırlanan etkinliğe 10 okuldan yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Polis ekipleri ile öğrencilerin kaynaşmasının hedeflendiği programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlikte polisler, öğrenci ve velilerle uçurtma uçurarak halay çekti.

"BU TÜR ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK"

Kaynaşma adına güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Resul Özdemir, "Bundan sonra hava şartları el verdiği sürece İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu tür etkinlikleri devam edecektir. Öğretmenlerimiz, polislerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz, herkes bugün buraya bu etkinlik için toplandı. Çok güzel bir organizasyon oldu." dedi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Öğretmen Dilhan Kan ise "Herkes için güzel bir etkinlik oldu. Çok daha güzel etkinliklerde tekrar bir araya gelmeyi diliyorum. Öğrencilerimizin önceki yıllara nazaran ön yargılarının kırıldığı ve polislerle bir arada oldukları güzel bir etkinlik oldu. Hep birlikte halay çektik. Uçurtma uçurduk. Burada olduğum için çok mutluyum, gurur duyuyorum." diye konuştu.

Öğrenci ve veliler de güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek, şenliği düzenleyenlere teşekkür etti.