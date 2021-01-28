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Hakkari'de sağlık ekiplerinin karlı aşı yolu

Hakkari'de sağlık ekiplerinin karlı aşı yolu

Yüksekova'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar-kış demeden en ücra köylerde aşılama yapıyor.