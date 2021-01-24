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Hakkari'de şehit düşen Gedik’in naaşı Sakarya’ya getirildi

Hakkari'de şehit düşen Gedik’in naaşı Sakarya’ya getirildi

Hakkari'de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Er Selim Gedik'in naaşı Sakarya’ya getirildi.