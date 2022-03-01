Euro
15.55
-0.15%
Dolar
13.90
0.43%
Altın
856.94
0.75%
Borsa
1974
1.43%
Bitcoin
615.812
16.03%
BTXN Coin
37.53
2.93%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda

    Arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal, memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda

    Hakkari’nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25' Operasyonu kapsamında, Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkisinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal (27) için memleketi Van'ın Gevaş ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

    Onlarca kişinin katıldığı törende gözyaşları sel olup aktı.

    ANNESİ FENALAŞTI

    Tören alanına gelen şehidin annesi Rahima Sunal fenalaşırken, babası Mehmet Sunal ise güçlükle ayakta durdu.

    Sunal'ın kardeşleri ve yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarak gözyaşı döktü.

    Uzman Çavuş Sunal, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koçak Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    PROTOKOL ORADAYDI

    Törene; Van Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Cem Kaplan, şehidin yakınları ve yüzlerce vatandaşlar katıldı.

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #1

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #2

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #3

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #4

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #5

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #6

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #7

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #8

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #9

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #10

    Hakkari’de şehit düşen Mürsel Sunal’a veda #11


    İlginizi Çekebilir

    Polonya ve Estonya'yı ziyaret edecek
    Dünya

    Polonya ve Estonya'yı ziyaret edecek

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı
    Dünyadan futbol

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Görüş Bildir