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Hakkari'de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan Selim Gündüz'le Zeki Ölmez için Yüksekova'da tören düzenlendi.