Dolar
8.427
0.1307%
Euro
9.9631
-0.012%
Altın
1946.88
-0.1036%
Borsa
1180.02
1.0593%
G. Altın
527.119
-0.0816%
Bitcoin
130739.16
2.7746%
EXEN Coin
12.17
-1.69%
16ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 16 C

    Hakkari'de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

    PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan Selim Gündüz'le Zeki Ölmez için Yüksekova'da tören düzenlendi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 17:57
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 18:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

    Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.

    3 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

    Saldırıda işçilerden Selim Gündüz (19) olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez (45) ile Mehmet Reşat Keskin ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde şehit düşmüştü.

    Otopsileri tamamlanan ve cenazeleri ailelerine teslim edilen Gündüz ve 5 çocuk babası Ölmez için akşam saatlerinde Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan İhsaniye Camii'nde tören düzenlendi.

    DEFNEDİLDİLER

    Türk bayrağına sarılı tabutların, tören alanına getirilmesinden sonra şehitler için saygı duruşunda bulunulup dua okunurken, yakınları ise tabutlara sarılarak feryat etti.

    Yapılan törenin ardından şehit işçilerden Selim Gündüz, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünün Kilimli mezrasında, Zeki Ölmez ise ilçe merkezindeki Akalın mezarlığında toprağa verildi.

    Hakkari de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı #1

    Hakkari de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı #2

    Hakkari de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı #3

    Hakkari de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı #4

    Hakkari de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı #5

    Hakkari de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir