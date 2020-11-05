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- Hakkari'de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'de şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı
- DHA
- 05.11.2020 - 17:57
- Güncelleme : 05.11.2020 - 18:11
Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti.
3 İŞÇİ ŞEHİT OLDU
Saldırıda işçilerden Selim Gündüz (19) olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez (45) ile Mehmet Reşat Keskin ise Şemdinli Devlet Hastanesi'nde şehit düşmüştü.
Otopsileri tamamlanan ve cenazeleri ailelerine teslim edilen Gündüz ve 5 çocuk babası Ölmez için akşam saatlerinde Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan İhsaniye Camii'nde tören düzenlendi.
DEFNEDİLDİLER
Türk bayrağına sarılı tabutların, tören alanına getirilmesinden sonra şehitler için saygı duruşunda bulunulup dua okunurken, yakınları ise tabutlara sarılarak feryat etti.
Yapılan törenin ardından şehit işçilerden Selim Gündüz, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünün Kilimli mezrasında, Zeki Ölmez ise ilçe merkezindeki Akalın mezarlığında toprağa verildi.