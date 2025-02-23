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İHA

Hakkari'nin 3 bin rakımlı bir kayak merkezinde bulunan bazı insanlar, şehir merkezine bakan bir kurdu fark etti.

Neden orada olduğunu bilemeyen vatandaş kent manzarası seyreden kurdu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

ŞEHRİN MANZARASINI SEYRETTİ

Uzun süre hareketsiz bir şekilde şehrin ışıklarını izleyen kurt, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Vahşi doğanın simgesi olan kurdun Hakkari'yi izlediği anlar kayıt altına alınırken, uzmanlar yaban hayatının korunması gerektiğine dikkat çekti.