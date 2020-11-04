Hakkari'de sivillere yönelik terör saldırısı

Derecik ilçesinde füze ve uzun namlularla düzenlenen terör saldırısı sonucu 1 işçi şehit düşerken, 2 işçi de ağır yaralandı.

Terör örgütü üyeleri, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki sivilleri hedef aldı.

Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

1 ŞEHİT, 2 AĞIR YARALI

Terör saldırısı sonucu 1 işçinin şehit olduğu, 2 işçinin ağır yaralandığı belirtildi.

Bölgede büyük çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırıyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Derecik ilçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığı belirtilerek, “Yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır” denildi.

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Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yine Hakkari'nin Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu.