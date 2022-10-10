Yüksekova’da 45 kişilik grubun yürüyüşünü polis engelledi. Aralarından HDP’li vekillerin de olduğu grup polise direnince arbede çıktı. Arbedede bir HDP’li vekil yaralandı.

HDP’nin başını çektiği terör örgütü PKK’ya yakın kuruluşlar dün İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Hakkari, Van ve Mardin başta olmak üzere bazı illerde ‘Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri’ düzenledi.

Terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılmak istenen eylemlere polis engel oldu.

Hakkari’de HDP’li vekillerin yürüyüşü

Eylemlerin yapıldığı Hakkari’de de dikkat çeken anlar yaşandı.

Aralarında HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkari İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soriş Diri’nin de bulunduğu 45 kişilik grup, Öcalan’ın tutukluğunu protesto etmek için Yüksekova’nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürümeye başladı.

Defalarca kez uyarıldı

Polis gruba yasa dışı bir eylem yaptıklarını hatırlattı ve defalarca kez uyardı.

Ancak PKK’ya ve elebaşına destek veren grup, güvenlik güçlerini dinlemedi.

Bunun üzerine polis ekipleri, orantılı bir güç kullanarak yasa dışı eylemi sonlandırdı.

Hakkari’de terör elebaşı Öcalan’a özgürlük yürüyüşüne polis engel oldu VİDEO

PKK destekçileri ‘polis şiddeti’ diye yaydı

Engellemeye direnen HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in ayağının kırıldığı öne sürüldü.

Ancak PKK destekçileri, Eksik’in yerlerde sürüklenmesini ‘polis şiddeti’ diyerek sosyal medyada yaydı ve algı oluşturmaya çalıştı.

Hakkari Valiliği de bugün bir açıklama yaparak, iddialara görüntülerle cevap verdi.

“Kendilerini yere atmışlardır”

Valilik, eylem öncesi görevliler tarafından yapılan uyarıyı yayınlayarak, “Grup içindeki milletvekilleri görevlilerimiz tarafından darbedildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaşmışlardır. Yasa dışı bir şekilde yapılmak istenen bu eyleme katılan şahıslarla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir.” açıklamasını yaptı.

Pervin Buldan'a Bakan Soylu'dan kapak gibi yanıt

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Eksik’in hastaneden bir karesini paylaşarak “Yüksekova’da Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darbedildi ve ayağı kırıldı. Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz.” yorumunu yaptı.

"Utanmazlık, ahlaksızlık"

Buldan’ın tweet’ini alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit…” cevabını verdi.