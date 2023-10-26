Hakkari'de terör operasyonu! Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda teröristlere ait malzemeler ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde terörle mücadele devam ediyor...

Hain terör örgütünü bitirmeye kararlı güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yeni operasyonun adresi Hakkari oldu.

Teröristlere ait malzeme yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Hakkari'de teröristlere ait malzemeler ele geçirildi.

Yaşam malzemesi bulundu

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait; 1 adet silah üstü dürbün, 5 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 6 adet küçük tüp, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, 1 adet leşker kıyafeti ele geçirilmiştir.



İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)