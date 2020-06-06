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METİ timlerinin, arama tarama faaliyeti sırasında ele geçirdiği, el yapımı patlayıcıları imha ettiği anlar kameraya yansıdı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde METİ timlerince icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin bilgiler paylaştı.

20 ADET EYP İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkari/Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi." denildi.

İmha anına ilişkin bir de video paylaşıldı.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 EYP imha edildi VİDEO