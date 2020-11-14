Hakkari’de terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Oğul köyünde, jandarma ve polis ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen Yıldırım-2 Cilo/Oğul operasyonu kapsamında; Oğul köyü kırsal alanında 26 tim ve 411 personel ile orta çaplı operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

Operasyonda 19 Eylül 2020 günü yakın hava desteği neticesinde etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 adet sığınak içerisinde; 3 adet kullanıma hazır vaziyette AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan büyük tüp, 1 adet EYP yapımında kullanılan küçük tüp, 4 adet AT-4 tanksavar mühimmatı, 5 adet at-4 tanksavar sevk fişeği, 3 adet el bombası, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet kullanıma hazır EYP düzeneği, 12 adet EYP uzaktan kumanda düzeneği, 3 adet termal şemsiye, 1 adet akü, 1 adet yazıcı, 1 adet telsiz, 1 adet kaynak makinası, çok miktarda elektrikli fünye ve kablo, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 3 şahsın evi aranmış olup; 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.