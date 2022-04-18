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    Hakkari’de, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

    Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 operasyonu kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında bulunan teröristlerce tuzaklanmış EYP, imha edildi.
    • 18.04.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 14:11
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    Hakkari’de, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

    Hakkari’de, terör ile mücadele kapsamında aralıksız devam ediyor…

    İHA’nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' isimli operasyon düzenledi.

    Arazi çalışmalarında EYP bulundu

    Operasyon kapsamında Kavaklı köyü kırsalında, arazi arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde, teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edildi.

    Hakkari’de, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi #1

    Olay yerinde imha edildi

    Patlayıcı, olay yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

    Hakkari’de, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi VİDEO

    Hakkari’de, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi #2


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