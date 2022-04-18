Hakkari’de, teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 operasyonu kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında bulunan teröristlerce tuzaklanmış EYP, imha edildi.

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İHA’nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' isimli operasyon düzenledi.

Arazi çalışmalarında EYP bulundu

Operasyon kapsamında Kavaklı köyü kırsalında, arazi arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar neticesinde, teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edildi.

Olay yerinde imha edildi

Patlayıcı, olay yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

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