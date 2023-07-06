Hakkari'de terörün bittiği bölgede önce festival yaptılar sonra temizlik Yüksekova'da 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde terörden temizlenen bölgede bu yıl da düzenlenen 5. Cilo Fest'in ardından doğa severler bölgeye sahip çıkarak temizlik çalışması başlattı.

İHA

Türk askeri, yurdun dört bir yanını güvenli hale getiriyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdüren kahraman Mehmetçik, terörü bitirmekte kararlı bir şekilde ilerliyor.

Bu kapsamda yıllarca terör örgütü PKK'nın cirit attığı dağlar temizlenerek Türk milletinin hizmetine sunuldu.

Terörün bittiği bölgede festivalle eğlendiler

Bunlardan biri de Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sat Buzul Gölleri.

Burada artık her yıl binlerce kişi, 3 bin 400 rakımlı ve 20 bin yıllık bölgeye çıkarak festival heyecan yaşıyor.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen 5. Cilo Fest, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan festivalin bitmesinin ardından Cilo-Sat Göllerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Önce eğlence sonra temizlik

Çevrede bulunan çöpler büyük bir titizlikle temizlendi. Göle inen doğaseverler gölün iç ve dış kısmını temizleyerek eski haline getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Valilik ve Yüksekova Belediyesi koordinasyonunda yapılan temizlik çalışması sonrasında toplanan çöpler, Yüksekova Belediyesi araçları ile ilçedeki çöplük merkezine taşındı.