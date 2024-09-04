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Hakkari’de tespit edilen mağara ve sığınakta mühimmat ele geçirildi

Hakkari’de tespit edilen mağara ve sığınakta mühimmat ele geçirildi Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda teröristlerin mağara ve sığınak olarak kullandığı yerde birçok mühimmat bulundu.