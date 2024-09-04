Hakkari’de tespit edilen mağara ve sığınakta mühimmat ele geçirildi

Güvenlik güçleri tüm Türkiye’de teröre göz açtırmıyor..
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin yuvalarına yönelik dün düğmeye bastı.
TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şemdinli ilçesi kırsalında terörle mücadele harekatı kapsamında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu’nda teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi.
YÜZLERCE MÜHİMMAT BULUNDU
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonda arama tarama faaliyetinde mağara ve sığınağa gizlenmiş şekilde; 35 adet büyük tüp, 1 adet uçaksavar namlusu, bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 12 adet EYP düzeneği, 1 adet uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet el bombası, 30 adet AK-47 şarjörü, 1 adet kürek, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah üstü dürbün ve 1 adet akü ele geçirilmiştir." denildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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