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    Hakkari’de Turuncu listeye bir çizik daha

    Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında öldürülen 2 teröristten birinin “Turuncu” kategoride yer alan Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 18:12
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    Hakkari’de Turuncu listeye bir çizik daha

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristen 1'inin 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğunu açıkladı.

    TURUNCU KATEGORİYE BİR ÇİZİK DAHA

    İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    “Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 'Turuncu' kategoride yer alan Vejin kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi”

    Hakkari’de Turuncu listeye bir çizik daha #1

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