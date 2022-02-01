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- Hakkari'de üs bölgelerinin yolları için tüneller açıldı
Hakkari'de üs bölgelerinin yolları için tüneller açıldı
Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.
- DHA
- 01.02.2022 - 17:40
- Güncelleme : 01.02.2022 - 17:57
Hakkari Yüksekova'da İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kar yağışından dolayı kapandı.
İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri seferber oldu.
8 METRELİK KARDA TÜNEL YAPTILAR
Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi. Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.
Hakkari'de üs bölgelerinin yolları için 8 metrelik karda tüneller açıldı