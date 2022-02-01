Hakkari'de üs bölgelerinin yolları için tüneller açıldı

Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 5 askeri üs bölgesinin yolu, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Hakkari Yüksekova'da İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı 3 bin 200 rakımlı Süpürge ve aynı güzergahtaki Engin Mayın, Kotul Meydan ile Tuğtepe askeri üs bölgelerinin yolu kar yağışından dolayı kapandı.

İlçeye bağlı 5 askeri üs bölge yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri seferber oldu.

8 METRELİK KARDA TÜNEL YAPTILAR

Yapılan çalışmalarda ekipler, üs bölgelerindeki 20 kilometrelik alanda kar tünelleri açarak ilerleyebildi. Ekipler, fırtına nedeniyle yer yer 8 metreyi aşan karları temizleyerek, askeri üs bölgelerinin yolunu 4 gün süren çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari'de üs bölgelerinin yolları için 8 metrelik karda tüneller açıldı