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AA

Hakkari'de kar yağışı etkisini sürdürüyor...

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

ÜS YOLLARI AÇILACAK

Bölgenin zorlu coğrafyasında özveriyle çalışan ekipler, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.