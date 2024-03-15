Hakkari'de vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla bekliyor Van mitinginin ardından Hakkari'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. Saatler öncesinden miting alanını dolduran vatandaşlar hep birlikte parti şarkılarını söyledi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye yalnızca 16 gün kaldı.

Yerel seçimlere az bir süre kala Zonguldak'ta mitinglerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin dört bir yanında vatandaşla bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ilk durağı Van oldu.

Hakkari'ye geçti

Van mitinginde vatandaşla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hakkari'ye geçti.

Partisinin İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitinge katılım, saatler önce had safhaya ulaştı.

Alanını hıncahınç dolduran vatandaşlar büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.