Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
634.671
0.47%
BTXN Coin
31.69
-4.05%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Hakkari'de yağmur sonrası dere taştı

    Yüksekova'daki Nehil Deresi, aşırı yağış ve eriyen karlarla birleşince bölgedeki ev ve ovaları olumsuz etkiledi.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de yağmur sonrası dere taştı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 2 gündür yağmur altında.

    Bölgedeki yağış üzerine erimeye başlayan karlar taşkına sebep oldu.

    Ova ile evler sular altında

    Nehil Deresi'nin taşmasıyla Köprücük köyündeki 20 ev ile ova sulara gömülürken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler hemen çalışma başlattı.

    Vatandaş isyan etti: Çözüm bulunmalı

    Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve evlerini tahliye ettiklerini belirten Lokman Cankurtaran, "Bu sene çok kar yağdı. Yağan yağmur ile birlikte kar suları da eriyince köyümüzden geçen Nehil Deresi'nın de taşmasına neden oldu. Ova, adeta gölete dönüşmüş durumda. Burada yaklaşık 20 ev göletlerin arasında kalmış. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

    Öte yandan meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

    Hakkari de yağmur sonrası dere taştı #1

    Hakkari de yağmur sonrası dere taştı #2

    Hakkari de yağmur sonrası dere taştı #3

    Hakkari de yağmur sonrası dere taştı #4

    Hakkari de yağmur sonrası dere taştı #5


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu

    Görüş Bildir