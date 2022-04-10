Hakkari'de yağmur sonrası dere taştı

Yüksekova'daki Nehil Deresi, aşırı yağış ve eriyen karlarla birleşince bölgedeki ev ve ovaları olumsuz etkiledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 2 gündür yağmur altında.

Bölgedeki yağış üzerine erimeye başlayan karlar taşkına sebep oldu.

Ova ile evler sular altında

Nehil Deresi'nin taşmasıyla Köprücük köyündeki 20 ev ile ova sulara gömülürken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler hemen çalışma başlattı.

Vatandaş isyan etti: Çözüm bulunmalı

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve evlerini tahliye ettiklerini belirten Lokman Cankurtaran, "Bu sene çok kar yağdı. Yağan yağmur ile birlikte kar suları da eriyince köyümüzden geçen Nehil Deresi'nın de taşmasına neden oldu. Ova, adeta gölete dönüşmüş durumda. Burada yaklaşık 20 ev göletlerin arasında kalmış. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla devam edeceğini duyurdu.