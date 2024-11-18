Hakkari'de yılbaşı öncesi hindiler satışa çıktı: Fiyatı 4 bin lirayı buluyor

DHA

Hindi eti, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor...

Yeni yıla az bir zaman kala yılbaşı ile özdeşleşmiş hindi etinin satışı başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

SİPARİŞLER VERİLMEYE BAŞLANDI

Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

Kanmış, yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışların yapıldığını da aktardı.

"FİYATI 3 İLE 4 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım. Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz. İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz. Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum." diye konuştu.