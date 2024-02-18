Hakkari'de yola düşen dev kaya parçasından kıl payı kurtuldular Düşen dev kaya parçasından kurtularak felaketin eşiğinden dönen sürücü "Allah’tan verdiğimiz bir sadakamız vardı, yoksa araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı" ifadelerini kullandı.

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İHA

Hakkari'de felaketin eşiğinden döndüler.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kara kış etkisini göstermeye devam ediyor.

Özellikle kış aylarında yağışlar dolayı meydana gelen kaya düşmeleri sıklıkla gündeme geliyor.

Bu olaylardan biri de Yüksekova ilçesinde meydana geldi.

Dev kaya parçası düştü

Seyir halide olan Ahmet Malak yönetimindeki kamyonetin önüne dev bir kaya parçası düştü.

Ölümden kıl payı kurtuldular

Arada kısa mesafe olmasıyla ölümden kıl payı kurtulan Ahmet Malak, yanındaki yolcuyla beraber aracını hızlı bir şekilde geri çekerek güvenli bir yere park etti.

Malak, dev kayanın yoldan kaldırılmasıyla yeniden yoluna devam etti.

"Araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı"

Ölümden döndüklerini belirten Ahmet Malak, "Akşama doğruydu seyir halindeydik. Bizde köye doğru gittiğimiz sırada yola bir dev kaya parçası indi. Biz de ona yaklaşmadan durduk ve aracımı geri çekerek park ettim. Allah’tan verdiğimiz bir sadakamız vardı, yoksa araca denk gelseydi kimse kurtulamazdı. Bu yolu kullanan herkes dikkat etsin.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)