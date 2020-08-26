Hakkari'de yüksekten düşerek şehit olan Mesut Yıldırım toprağa verildi

Hakkari'de yüksekten düşerek şehit olan Mesut Yıldırım toprağa verildi

Memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğunu uğurlanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım’ın ailesi, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde, önceki gün alarm tatbikatı uygulaması sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan düşmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım için memleketi Mersin'de tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi.

AİLESİ TABUTUNU BIRAKAMADI

Buradaki törene şehidin babası Duran Yıldırım, annesi Eşe Yıldırım, kardeşi Velican Yıldırım ile Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, Yıldırım'ın cenazesine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

ASKERİN GÖZYAŞINI SİLDİ

Cenaze töreninde bir askerin gözyaşlarını ise komutanı sildi.

Şehit Mesut Yıldırım'ın cenazesi, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.