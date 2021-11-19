Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattıkları eylem, 21’inci haftasına girdi. HDP binası önünde toplanan ailelerin sloganları, yüksek sesli müzik ile bastırılmaya çalışıldı.

Hakkari’de, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin eylemleri, kararlılıkla devam ediyor…

Eylemin 21'inci haftasında aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Aileler; ellerinde bayraklar, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

AİLELERİN SESİNİ MÜZİKLE BASTIRMAYA ÇALIŞTILAR

HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemleri aldı.

Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı.

Parti binasında HDP'liler, yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak tepki gösterdi.

“TERÖRÜN SEBEP OLDUĞU ÖLÜMLERDE PAYINIZI İSTEDİĞİNİZ KADAR İNKAR EDİN”

Eyleme katılan Leyla Çiftçi, ailelerin çocuklarına kavuşacakları günü beklediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz.”

Hakkari’deki evlat nöbeti, 21’inci haftasına girdi VİDEO

