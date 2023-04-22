Hakkari'deki jandarma ekipleri, sürücülere şeker ikram etti Bayramın ikinci gününde görev başında olan jandarma ekipleri, durdurduğu sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.

İHA Hakkari'deki jandarma ekipleri yürekleri ısıttı. İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki trafik jandarma ekipleri, vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda bayramlarını kutlamak için rutin trafik uygulaması sürdürüyor. Sürücülere şeker ikram ettiler Trafik jandarma ekipleri, Yüksekova-Esendere beldesi arası yolculuk yapan sürücülere Ramazan Bayramı nedeniyle kolonya ve şekerleme ikramında bulundu. Durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayan jandarma personelleri; sürücüleri kemer takmaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve hız yapmamaları konularında bilgilendirici broşürler dağıttı.