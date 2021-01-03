Hakkari'deki kayak merkezi, korona tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, koronavirüs tedbirleri uygulanarak kayak takımı sporcularına hizmet vermeye başladı.

Hakkari Valiliği ile İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle yapılan, 15 milyon liralık yatırımla pisti uzatılan ve dörtlü telesiyej sistemi kurulan Merga Bütan Kayak Merkezi, sezonu kayak takımı sporcuları için açtı.

MÜSABAKALARA HAZIRLANIYORLAR

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu merkeze gelen sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalar için antrenörler gözetiminde antrenman yaptı.

Sporculardan Sema Zirek, 12 yıldır kayakla ilgilendiğini ve kent adına birçok derece elde ettiklerini söyledi.

Hakkari'deki kayak merkezi Kovid-19 tedbirleri altında kapılarını sporculara açtı VİDEO

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"İMKANLARIMIZ BU KADAR FAZLA DEĞİLDİ"

Karın az olmasından dolayı bu yıl çalışmalara geç başladıklarını belirten Zirek, "Artrenörlerimiz bize çok destek veriyor. Daha önce imkanlarımız bu kadar fazla değildi. Bu sene yeni yatırımlarla kayak merkezimiz daha da güzelleşti. Biz de kulüpler arasında yapılacak müsabakalar için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda iyi derece almak." diye konuştu.