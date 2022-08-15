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    Hakkari’den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.
    • 15.08.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 16:27
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    Hakkari’den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'nde mayın arama taraması sırasında kendi silahının ateş alması sonucu karın bölgesinden vurulan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) şehit düştü.

    Şehidin acı haberi, Osmaniye’nin Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden anne İlknur ile baba Ali Çakır’a askeri yetkililer tarafından verildi.

    Yarın defnedilecek

    Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken, anne ve babası ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    İHA’nın haberine göre şehit Atakan Çakır, yarın öğle namazı sonrası Osmaniye Şehitliği’ne defnedilecek.

    Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da şehit Çakır için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Hakkari’den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu #1

    Hakkari’den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu #2

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