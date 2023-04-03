Hakkarili aileler evlat nöbetinin 43'üncü haftasında eylemlerini sürdürdü Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP il binasına kadar yürüyen aileler, "Hakkari ve Diyarbakır annelerinin haykırışı teröre vurulmuş en ağır darbelerdendir." dedi.

ensonhaber.com

Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, binlerce aileye umut oldu.

Farklı illerden gelerek 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde toplanan aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarına seslendi.

Bu süreçte çok sayıda aile evladına kavuştu.

Bunun üzerine haklı direniş, Hakkari, Muş ve Van'da da başladı.

Pankartlarla HDP il binasına yürüdüler

Hakkari'de her hafta bir araya gelerek direniş gösteren aileler, Ramazan ayında da eylemlerini sürdürdü.

Bugün 43'üncü haftaya ulaşan eylemde Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart ile HDP il binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

"Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalanla hedef almak mıdır?"

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bazı ailelerin çocuklarının teslim olduğunu belirtti.

Kendi çocuklarının da bulunarak teslim olmalarının sağlanmasını temenni ettiklerini dile getiren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalanla, iftirayla, çarpıtmayla hedef almak mıdır? Açıkça söylüyoruz; kimin taşeronu ulurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Hakkari ve Diyarbakır annelerinin haykırışı teröre vurulmuş en ağır darbelerdendir"

Bir varlık ve yokluk mücadelesi verdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti: