Hakkarili anne Nihal Çiftçi: Ya oğlumu verecekler ya canımı alacaklar

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 8’inci haftasında da devam etti. Ailelerin attığı sloganları bastırmak için HDP binasından son ses müzik açıldı.

Hakkari’de evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan 12 aile, Cumhuriyet Caddesi Mukaddes Akar Sokağı’nda bir araya gelerek HDP il binası önüne yürüdü.

Evlatlarını HDP’den geri isteyen ailelerin eylemine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan da katıldı.

PANKARTLAR TAŞINDI

Yürüyüş boyunca aileler ‘Kahrolsun PKK’, ‘Kahrolsun HDP’ sloganları attı.

Üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlar taşındı.

Ailelerin sesini bastırmak isteyen HDP, parti binası balkonundan yüksek sesle müzikler açtı.

“YETER ARTIK KARDEŞ KARDEŞİ VURMASIN”

5 yıl önce kayınbiraderi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Genç, Hakkarili anneler adına şu açıklamayı yaptı:

“Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın.





“EVLATLARIMIZI DAĞDAN İNDİRELİM”

Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz, yüreği yanık olan anneler olarak tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz.





“PKK KAYBEDECEK, ANNELER KAZANACAK”

Evlatlarımıza kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."





“NİYE SENİN OĞLUN GİTMEDİ DEDİĞİMDE, OKUYANLAR BİZE LAZIM DEDİLER”

9 yıl önce lise öğrencisiyken dağa götürülen oğlu Emirhan için Hakkari’nin Üzümcü köyünden kent merkezine gelen Nihal Çiftçi, eyleme küçük oğlu ile katıldı.

Hakkarili anne Nihal Çiftçi: Ya oğlumu verecekler ya canımı alacaklar VİDEO



Çiftçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Emirhan 2012 yılında lise öğrencisiydi. HDP oğlumu piknik bahanesi ile kaçırarak dağa götürdü. Ben o gün HDP kapısını çalmaya geldiğimde, 'Benim oğlumu siz götürdünüz' dedim. Onlar da bana 'Evet senin oğlun dağa gitti. Senin oğlun gitmese, bunun oğlu gitmese bu devran nasıl dönecek?' dediler. Ben 'Niye senin oğlun gitmemiş?' dediğimde onlar da bana 'Okuyanlar da bize lazım' dediler.





“O KADAR ACİZLER Kİ MÜZİĞİN ARKASINA SIĞINMIŞLAR”

Ben de sinirlenerek 'Benim oğlum okuyan olsaydı senin gitseydi. Siz benim oğlumu kaçırdınız kendinize sattınız' dedim.

Bugün HDP önünde oturma eylemine katıldım. Bayanlar geçip bize gülüyorlardı. Benim annelik duygularımla alay ettiler. Bunlar o kadar acizler ki müziğin arkasına sığınmışlar. Ben oğlumu istiyorum ya oğlumu verecekler ya canımı alacaklar.”