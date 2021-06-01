İmkansızlıklar nedeni ile ilkokuldan sonra okuyamayan Savaş Tatlı, balkonunda kurduğu atölyede 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' tasarladı.

Hakkari’de Dağgöl Mahallesi'nde tek katlı toprak evde yaşayan Savaş Tatlı, hayali olan uçak mühendisliğini imkansızlıklar nedeni ile gerçekleştiremedi.

İlkokulu zor bitirdiğini ifade eden Tatlı, hayallerinden vazgeçmedi.

Evinin balkonunu bir atölyeye dönüştürerek burada çalışmalara başladı.

Önce strafordan yolcu uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve SİHA tasarladı.

Ardından 5 aylık çalışma ile zırhlı askeri araçların silah sisteminden etkilenerek 'uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi' geliştirdi.

UZAKTAN KUMANDA İLE HAREKETE GEÇİYOR

Alan taraması yaparak hareket halindeki cisim ve canlıları tespit eden radar ile tehlike anında devreye giren silah entegrasyonu sistemini uzaktan kumandayla harekete geçiren Tatlı, büyük ekran televizyon ve bilgisayar monitörlerinden kurduğu komuta merkezinden de çevresindeki hareketlilikleri takip edebiliyor.

“ATIK MALZEMELERDEN, 5 AYDA TAMAMLADIM”

Geçen yıl yapmış olduğu F-35 savaş uçağı maketi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın daveti ile TEKNOFEST'e katılan Tatlı, bu ürünün oldukça ilgi gördüğünü belirtti.

Tatlı, tasarladığı uzaktan kumandalı radar ve silah entegrasyonu sistemi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bulduğum atık malzemelerden proje çalışmamı 5 ayda tamamladım. Sistemde yer alan radar, bölgeyi tarıyor. Yaklaşık 50 metrelik alanda tespit yapabiliyor. Tespit ettiği herhangi bir tehlikeye karşı da silah sistemi devreye giriyor.”

Hakkarili Savaş Tatlı, radar ve silah entegrasyonu sistemi tasarladı VİDEO



“PROFESYONEL HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUM”

“Sistem şu anda aktif. Eğer destek verilirse bunu daha profesyonel hale getirmeyi hedefliyorum. Dışarıya çıktığımda da bu sistemi telefon üzerinden izleyebiliyorum.”

“PROJENİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI SİHA”

“Bu projenin üçüncü ayağı da SİHA'dır. İmkanım olursa onu da geliştireceğim. Yani silahın yetersiz kaldığı durumlarda SİHA devreye girecek. SİHA devreye girip keşif yaptığında görüntülediği tüm verileri bilgisayara aktaracak. Aktarmadan sonra komut verdiğimde havadan etkisiz hale getirebilirim. Hakkari Valimiz İdris Akbıyık ve benimle çalışan Hakkari Üniversitesi bünyesindeki ekibe de teşekkür ederim.”