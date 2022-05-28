Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
474.482
0.34%
BTXN Coin
12.62
4.03%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hakkarili sporcu, Fransa'daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu

    Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Fransa'da gerçekleştirilen olimpiyata 7 aylık çalışmayla katılan 16 yaşındaki Nurgül Abi, dünya üçüncü oldu.
    • 28.05.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkarili sporcu, Fransa'daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu

    Hakkari Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nurgül Abi (16) 7 aylık çalışmanın ardından, güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu.

    Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda, 43 kiloda mücadele veren Nurgül, halk tarafından tebrik edildi.

    Sporcuya hediye yağdı

    Şampiyon öğrenciyi tebrik ederek altın hediye eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu söyledi.

    Şampiyon öğrenciyi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da makamında kabul ederek tebrik etti. Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve Antrenör Recep Çelik ile birlikte gelen Nurgül Abi'ye altın hediye etti.

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #1

    Gençlerden beklenti yükseldi

    Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu, onlardan daha büyük başarılar beklediklerini söyledi.

    "Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu gurulandırdığım için mutluyum"

    Başarısından memnun olduğunu belirten Nurgül Abi, "Benim için zor bir aşamaydı, 7 aylık bir antremanlardan sonra gittiğim Fransa'da üçüncü oldum. Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu gururlandırdığım için mutluyum. Emeği geçen antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi.

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #2

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #3

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #4

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #5

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #6

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #7

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #8

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #9

    Hakkarili sporcu, Fransa daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu #10


    İlginizi Çekebilir

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Meryem Uzerli, evlilik düşünmüyor
    Magazin

    Meryem Uzerli, evlilik düşünmüyor

    Litvanya, Ukrayna için SİHA kampanyası başlattı
    Dünya

    Litvanya, Ukrayna için SİHA kampanyası başlattı

    Görüş Bildir