Hakkarili sporcu, Fransa'daki güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Fransa'da gerçekleştirilen olimpiyata 7 aylık çalışmayla katılan 16 yaşındaki Nurgül Abi, dünya üçüncü oldu.

Hakkari Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nurgül Abi (16) 7 aylık çalışmanın ardından, güreş müsabakalarında dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda, 43 kiloda mücadele veren Nurgül, halk tarafından tebrik edildi.

Sporcuya hediye yağdı

Şampiyon öğrenciyi tebrik ederek altın hediye eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu söyledi.

Şampiyon öğrenciyi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da makamında kabul ederek tebrik etti. Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve Antrenör Recep Çelik ile birlikte gelen Nurgül Abi'ye altın hediye etti.

Gençlerden beklenti yükseldi

Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu, onlardan daha büyük başarılar beklediklerini söyledi.

"Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu gurulandırdığım için mutluyum"

Başarısından memnun olduğunu belirten Nurgül Abi, "Benim için zor bir aşamaydı, 7 aylık bir antremanlardan sonra gittiğim Fransa'da üçüncü oldum. Ailemi, arkadaşlarımı, okulumu gururlandırdığım için mutluyum. Emeği geçen antrenörlerime teşekkür ediyorum" dedi.

































