Hakkari'ye kar yağdı: Kayakçılar yarışlar için çalışmalara başladı

AA

Hakkari'de kayak merkezleri milli takımları sporcu yetiştiriyor...

Yüksekova ilçe merkezinde dün akşam kar yağışı etkili oldu.

YOĞUN PROGRAMLA ÇALIŞIYORLAR

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulması üzerine Kamışlı köyündeki kayak pistine gelen, yaşları 10 ile 20 arasında değişen 60 sporcu, Kayaklı Koşu Milli Takım ve Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri İrfan Değenek, Soner Taşkın, Şefik Yaşar ve Ayhan Arslan eşliğinde yoğun programla çalışıyor.

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar, haftada iki gün 50 sporcuyla antrenman yaptıklarını söyledi.

"MİLLİ TAKIMA GİREBİLMEK İÇİN TER DÖKÜYORLAR"

Kar yağışıyla pistin antrenman için elverişli hale getirdiğini belirten Yaşar şu ifadeleri kullandı:

Uzun sürenin ardından dün akşam kar yağdı. Kar olmadığı zaman çalışmalarımızı yapamıyorduk. Şimdi çalışmalarımızı 6 güne çıkaracağız. Sporcular milli takıma girebilmek için ter döküyor. Her gün yaklaşık 2 saat antrenman yapıyoruz. Gençlerimiz milli sporcu olabilmek için hummalı bir çalışma içerisindeler.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Sporcu Zeynep Çelik de "Kar yağmadan önce asfaltta çalışıyorduk. Sezona yeni başladık. Yakında il birinciliği yarışması olacak. Bu sene Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Geçen sene çok çalıştım. Milli sporcu olma yolunda çaba sarf ediyorum. Milli sporcu olup yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Zeynep Turgut da "Hedefim milli sporcu olmak. Antrenörlerimizin desteğiyle inşallah bunu başaracağız. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.