Sosyal medya fenomenleri gündemdeki yerini koruyor.
Dilan Polat ile başlayan süreç, yakınındaki ve düşmanı olan tüm fenomenlere sıçradı.
Bunlardan biri de Özlem Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz.
Polat Ailesi gibi gösterişli hayatlarını sık sık paylaşan ve lüks araçlarla poz veren 'Tayargiller' olarak bilinen çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Yurt dışı yasağı getirildi
Böylelikle çift, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yargılanmaya başladı.
Öte yandan alınan kararla ikili için yurt dışı yasağı da getirildi.
Gösterişli hayatlarını gözler önüne sermiyorlar
Olay sosyal medyada konuşulmaya devam ederken çift, iddialara aldırış etmeden paylaşımlarını sürdürüyor.
Ancak bir fark bulunuyor.
Kısa süre öncesine kadar şatafatlı hayatlarını gözler önüne seren fenomen, şimdilerde mütevazı paylaşımlara başladı.
"İkna olduk en fakir sizsiniz"
Özlem Öz, yaptığı videolu paylaşımda ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığı anları paylaştı.
Masada taksi ücreti hesabı yaptıkları görülen aile, sosyal medya kullanıcıları tarafından ciddiye alınmadı.
Alay konusu olan Tayyargiller hakkında, “Tamam ikna olduk en fakir sizsiniz.” yorumları yapıldı.
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