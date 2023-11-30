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Haklarında soruşturma başlatıldı! Özlem Öz ve eşinin taksi ücreti paylaşımı alay konusu oldu

Haklarında soruşturma başlatıldı! Özlem Öz ve eşinin taksi ücreti paylaşımı alay konusu oldu Bir süredir vergi kaçırma, suç örgütü kurma gibi 5 ayrı suçtan yargılanan fenomen Özlem Öz ile eşi Tayyar Taylan Öz, iddialara kulak asmadıklarını gösteren bir video paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.