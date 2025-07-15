HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı

Türkiye, 9 yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından ortaya çıkan FETÖ suç ağıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

26 GÖZALTI

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün finans kaynağı olarak kullanıldığı belirlenen HAKMAR ve TATBAK market zincirlerinin sahibi Z.D., örgüt kuryesi olduğu belirtilen ve polislikten ihraç edilen C.G. ile birlikte toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEN ÖRGÜTE PARA AKTARDI

Operasyonlarda, şirketlerin FETÖ’ye finansman sağladığına dair çok sayıda materyal ele geçirildi.

Z.D.’nin, yurtdışındaki FETÖ yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye’deki örgüt üyelerine düzenli para transferi yaptığı ve bu faaliyetlerde HAKMAR ile TATBAK’ı kullandığı tespit edildi.

Ayrıca, Sancaktepe’deki Hakmar genel merkezinde örgütsel toplantılar için şifreli kapılarla korunan özel bölmeler bulunduğu belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum atamasıyla birlikte, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Operasyonun, FETÖ’nün ekonomik yapısının çökertilmesine yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D.'nin FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı.

FETÖCÜLER İŞE ALINDI

Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

FETÖ'cü Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.