Hakurk bölgesine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, bir kez daha harekete geçti.

Terör örgütlerine ağır darbeler vuran kahraman Mehmetçik, örgüt mensuplarını tek tek etkisiz hale getiriyor.

Yurt içinde yapılan operasyonların yanı sıra sınır ötesinde teröristlerin yuvalandığı bölgeler de sıkça hedef oluyor.

Temel strateji ise her belirlenen hedefe doğrudan operasyonlar düzenlemek.

Irak'ın kuzeyine operasyon

Bu kapsamda terörün kaynağında yok edilmesi açısından büyük önem taşıyan bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.

Son dönemde sıkça operasyonların düzenlendiği Irak bölgesinde bir kez daha harekete geçildi.

"12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi"

Operasyona ilişkin ayrıntılar, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."