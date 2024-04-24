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Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği bir başarılı operasyonu daha paylaştı.
"6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi"
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
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