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Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu duyurdu.