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    Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu duyurdu.
    • DHA
    • 11.12.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 13:50
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    Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Irak'ın kuzeyinde, komandolar tarafından düzenlenen etkili operasyonlar devam ediyor.

    Bu kapsamda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edildi.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

    Tespit edilen bölgelerde, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, 6 adet antipersonel mayın, 1 adet çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet roket başlığı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #1

    Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #2

    Hakurk ve Avaşin bölgelerinde PKK ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi #3

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